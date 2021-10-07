Кандидатуру Ирины Каклюгиной согласовали на должность зампреда правительства Подмосковья

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг согласовали кандидатуру Ирины Каклюгиной на должность заместителя председателя правительства Подмосковья.

Ранее Каклюгина работала в должности заместителя председателя правительства Подмосковья - министра социального развития региона. В начале октября губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил ряд кадровых перестановок в правительстве региона. Министром социального развития Подмосковья он предложил назначить Людмилу Болатаеву, а кандидатура Каклюгиной была предложена на пост зампреда правительства региона.

"Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев внес на согласование Московской областной думой кандидатуру Ирины Александровны Каклюгиной для назначения на должность заместителя председателя правительства Московской области. <...> Губернатором Московской области принято решение о разделении должностей заместителя председателя правительства и министра социального развития. В этой связи кандидатура Ирины Александровны Каклюгиной предложена губернатором на должность заместителя председателя правительства", - сказал в ходе заседания постоянный представитель губернатора в Мособлдуме Александр Горбылев.

Он добавил, что Каклюгина с 2013 года работает в исполнительных органах государственной власти Московской области на руководящих должностях. В должности зампреда она продолжит курировать социальную сферу региона.