В Оренбурге объявили конкурс на должность главы города

ОРЕНБУРГ, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Оренбургского городского совета на очередном заседании объявили о начале конкурса на должность нового главы города. Подавать заявки можно до 29 октября, сообщается в четверг на сайте городской администрации.

Место сити-менеджера стало вакантным, так как Владимир Ильиных сложил свои полномочия в связи с избранием в Госдуму. Он получил этот мандат после того, как три других кандидата - губернатор региона Денис Паслер, председатель заксобрания Оренбургской области Сергей Грачев и врач Светлана Быкова - отказались от него. Все они были выдвинуты "Единой Россией" в региональной группе № 14 по федеральному списку, Ильиных шел под четвертым номером.

"В связи с этим сегодня депутаты приняли решение о досрочном прекращении его полномочий и объявили конкурс по отбору кандидатур на должность нового главы города, который начнется 19 ноября 2021 года. Документы на конкурс будут приниматься в период с 19 по 29 октября", - говорится в сообщении.

Также на заседании сложили свои полномочия трое депутатов горсовета, которые перешли на работу в Законодательное Собрание Оренбургской области. Коллеги приняли отставку Елены Афанасовой, Нурлана Мунжасарова и Екатерины Калегиной.