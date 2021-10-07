Слуцкий назвал "апофеозом бреда" предложения конгрессменов США о санкциях против России

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Конгрессмены США используют тему санкций, чтобы помешать РФ участвовать в решении энергетических проблем в Европе, их инициативы о введении ограничений против высокопоставленных российских должностных лиц - это "апофеоз бреда". Такое мнение высказал в четверг в эфире YouTube-канала " Соловьев Live " председатель комитета Госдумы седьмого созыва по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это просто апофеоз бреда, по-другому не скажешь. Конечно, [в США хотят] как-то нас отодвинуть от решения газовых проблем Европы", - сказал Слуцкий.

Он заверил, что Россия все равно "поможет всем разумным партнерам", даже если где-то сотрудничество осложнится.

Предложения американских конгрессменов о санкциях он также назвал "попыткой обрушить тот небольшой конструктив, который был выработан между президентами России и США" летом на саммите в Женеве.

О санкциях

В сентябре палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год приняла законодательную инициативу, согласно которой вашингтонской администрации следует рассмотреть возможность введения санкций в отношении 35 россиян, включая министров РФ, крупных российских бизнесменов, общественных деятелей, журналистов. По версии законодателей, включенные в список россияне могут быть причастны к нарушениям прав человека. В список включены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В перечень также вошли директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в список включены бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска, Геннадий Тимченко, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, председатель правления ВТБ Андрей Костин, председатель ВЭБ РФ Игорь Шувалов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Одобрение оборонного бюджета Палатой представителей не означает автоматическое вступление всех внесенных в него инициатив в силу. Свою версию проекта оборонного бюджета, отличающуюся от той, что приняли в нижней палате, еще должен одобрить Сенат Конгресса США. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты вновь должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего он отправится на подпись главе государства. Весь этот процесс обычно может длиться до начала зимы.