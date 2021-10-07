Захарова напомнила Киеву его "наглую политику" после осуждения им "поведения" Венгрии

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Киеву о его курсе на "наглую политику" в свете заявления о "недопустимом" с точки зрения Украины поведении Венгрии по газовой проблематике.

"Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Венгрия, будучи суверенной страной, имела право на контракт с РФ по газу, но все равно осуждает решение как неподобающее поведению европейских партнеров, - написала Захарова на своем Telegram-канале в четверг. - Если бы "неподобающее поведение" было видом спорта, киевский режим не сходил бы с пьедестала. Вспомним одно только недавнее заявление [президента Украины Владимира] Зеленского о "наглости" как необходимом факторе украинской политики".

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее российский холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним составляет до 4,5 млрд куб. м. в год. Срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.