Песков: всем бы хотелось, чтобы виновники убийства Политковской были установлены

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Все хотели бы, чтобы виновники убийства журналистки Анны Политковской были установлены и наказаны, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он заметил, что многие преступления сложны в расследовании, и Кремль не будет комментировать работу следствия.

Так Песков ответил на вопрос журналистов, как в Кремле могут оценить результаты расследования убийства Политковской. Ему напомнили о том, что в четверг истек срок давности по делу, при этом заказчики убийства так и не были установлены.

"Мы не комментируем и не хотим комментировать работу следствия. Всем хорошо известно, что многие преступления, особенно заказные, очень сложны к раскрытию, и зачастую на раскрытие этих преступлений уходят многие и многие годы. Конечно же, нам всем хотелось бы, чтобы виновники этого преступления, заказчики, исполнители были установлены и понесли наказание", - сказал пресс-секретарь президента РФ.