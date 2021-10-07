Председателем Тамбовской областной думы вновь избрали Евгения Матушкина

ТАМБОВ, 7 октября. /ТАСС/. Пост председателя Тамбовской областной думы седьмого созыва во второй раз занял Евгений Матушкин. Его кандидатура была поддержана единогласно. Соответствующее решение было принято в четверг новым составом депутатов в ходе тайного голосования, сообщили ТАСС в пресс-службе облдумы.

"Депутаты избрали Евгения Алексеевича Матушкина председателем Тамбовской областной думы седьмого созыва, за него проголосовали единогласно все 48 депутатов", - сказали в пресс-службе.

Матушкин в ходе голосования был единственным претендентом на пост председателя облдумы. По данным сайта облдумы, 64-летний Матушкин займет этот пост во второй раз. Впервые он был выбран председателем Тамбовской областной думы в декабре 2015 года.