Лавров 13 октября в Москве встретится с исполнительным секретарем ЕЭК ООН

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 октября в Москве проведет встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольгой Алгаеровой. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"13 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой, которая будет находиться в Москве для участия в международном форуме "Российская энергетическая неделя", - сказала она.

Как отметила Захарова, стороны планируют обсудить практические аспекты взаимодействия РФ с этой региональной комиссией ООН, "а также проектную деятельность этой структуры в странах СНГ при донорской и экспертной поддержке России".

Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве с 13 по 15 октября.