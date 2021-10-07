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Лавров 13 октября в Москве встретится с исполнительным секретарем ЕЭК ООН

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Ольга Алгаерова будет находиться в столице для участия в форуме "Российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 октября в Москве проведет встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН Ольгой Алгаеровой. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"13 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу с исполнительным секретарем Европейской экономической комиссии ООН Ольгой Алгаеровой, которая будет находиться в Москве для участия в международном форуме "Российская энергетическая неделя", - сказала она.

Как отметила Захарова, стороны планируют обсудить практические аспекты взаимодействия РФ с этой региональной комиссией ООН, "а также проектную деятельность этой структуры в странах СНГ при донорской и экспертной поддержке России".

Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве с 13 по 15 октября.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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