Сенатором от парламента Алтайского края назначили Виктора Зобнева

БАРНАУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания нового созыва на организационной сессии большинством голосов избрали сенатором члена фракции "Единая Россия" Виктора Зобнева.

На заседании регионального парламента в четверг переизбранный председатель заксобрания Александр Романенко выдвинул кандидатуру Зобнева, избранного по краевому избирательному округу, на пост сенатора. В ходе открытого голосования его кандидатуру поддержали 43 депутата, 23 воздержались.

"Полномочия сенатора начнут действовать со дня вступления в силу решения о наделении депутата этими полномочиями. Одновременно с этим прекращаются полномочия прежнего сенатора от заксобрания Сергея Белоусова, который представлял краевой парламент в Совете Федерации с 2008 года", - уточнили ТАСС в пресс-службе регионального парламента.

Выборы депутатов Алтайского краевого заксобрания восьмого созыва прошли 17-19 сентября. В парламент региона сроком на пять лет избираются 68 депутатов. В новом созыве по партийным спискам "Единая Россия" получила 12 мандатов, КПРФ - 9, "Справедливая Россия - За правду" - 5, ЛДПР и "Коммунисты России" по 4 мандата. По одномандатным избирательным округам "Единая Россия" получила 19 мандатов, КПРФ - 15 мандатов. Таким образом, в новом составе регионального парламента у "Единой России" 31 мандат, оставшиеся 37 - у КПРФ, "Справедливой России - За правду", ЛДПР и "Коммунистов России".