Захарова: Дании вместо мнимых угроз стоит проработать меры по укреплению доверия с Россией

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Копенгаген вместо сознательного искажения фактов в надуманных историях об угрозах безопасности в Балтике мог бы озаботиться конкретными инициативами по укреплению мер доверия с РФ и снижению конфликтного потенциала в регионе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя прошедшую в сентябре в столице Дании конференцию, посвященную вопросам безопасности в Балтийском море до 2035 года, дипломат отметила "последовательное продвижение датскими властями антироссийских подходов в контексте выстраивания взаимодействия в регионе".

Захарова обратила внимание, что на конференции министр обороны Дании Трине Брамсен указала на заметную деградацию ситуации с безопасностью на Балтике за последние 30 лет. "При этом причину этого она увидела в том, что Россия якобы выбрала иной, нежели Европа, путь и ведет себя агрессивно, - продолжила представитель МИД. - Как всегда, аргументов в поддержку своих безосновательных обвинений датской стороной представлено не было. Считаем подобные заявления весьма показательным примером сознательного искажения фактов".

Захарова рекомендовала датским партнерам "вместо попыток в очередной раз придумать некоторую историю, которой нет", приложить усилия к "восстановлению практически разрушенного их стараниями российско-датского сотрудничества, а также принятию конкретных инициатив в укреплении доверия и снижении конфликтного потенциала на Балтике, в том числе с учетом беспрецедентного наращивания активности именно НАТО в этом регионе".