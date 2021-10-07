Матвиенко пригласила главу Совета Федерации Эфиопии посетить с визитом Россию

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила главу верхней палаты парламента Эфиопии Агегнеху Тешагера приехать с визитом в Россию.

"Убеждена, что в условиях мировой турбулентности мы должны вести активную совместную деятельность, направленную на укрепление межгосударственных отношений. В связи с этим имею честь пригласить вас во главе парламентской делегации посетить Российскую Федерацию с визитом. Это позволило бы продвинуться в построении прагматичного взаимодействия, ориентированного на долгосрочную перспективу", - написала Матвиенко в телеграмме, в которой поздравила Тешагера с избранием на пост председателя Совфеда Эфиопии.

Она добавила, что конкретные сроки визита, удобные для обеих сторон, можно согласовать по дипломатическим каналам.

В своем обращении Матвиенко также отметила, что в России ценят традиционно дружественные отношения с Эфиопией, давним надежным партнером. "Выражаем надежду на то, что под вашим руководством будут продолжены традиции плодотворной работы с российскими законодателями и нам вместе удастся придать дополнительный импульс взаимовыгодному сотрудничеству во всех сферах, эффективно координировать усилия на региональном и международном уровнях в рамках парламентского измерения", - подчеркнула спикер СФ.