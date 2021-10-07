МИД России считает абсурдной ситуацию вокруг расследования "дела Навального"

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Попытки западных стран обвинять Россию в связи с так называемым делом Навального абсурдны, потому что Москва сама всячески стремится содействовать расследованию и установлению истины в этом инциденте. Об этом заявил в среду и. о. заместителя директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи.

"Хотели бы также отреагировать на провокационные и необоснованные заявления Норвегии, Италии и Канады с ничем не подкрепленными оценками в связи с так называемым делом Навального, - сказал он. - С тем, чтобы не повторяться и не тратить наше драгоценное время, просили бы норвежских, итальянских и канадских коллег ознакомиться с нашим вчерашним заявлением в рамках права на ответ, где мы подробно изложили свое видение абсурдной ситуации в связи с расследованием указанного случая".

"Еще раз подчеркнем: Российская Федерация решительно настроена на установление истины в данном инциденте. Подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов", - добавил Воронцов.

О деле Навального

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику "Шарите". Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По сообщениям СМИ, в Германию Навальный был привезен как "гость канцлера" Ангелы Меркель. Российские власти подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в сентябре заявила, что в течение 2020-2021 гг. германским правоохранительным органам было направлено восемь запросов и писем Генпрокуратуры России с просьбами о предоставлении вещественных доказательств и прояснении различных обстоятельств, связанных с делом Навального, и все они остались без какой-либо внятной реакции.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный. Навальный отбывает наказание в колонии №2 во Владимирской области.