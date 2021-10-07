Постпред РФ: Запад не заинтересован в установлении истины в ситуации с Навальным

ГААГА, 7 октября. /ТАСС/. Западные страны не заинтересованы в установлении истины в ситуации с Алексеем Навальным и стремятся к наложению санкций на Россию. Об этом заявил в четверг в беседе с ТАСС постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин, комментируя развернувшиеся обсуждения на 98-й сессии исполнительного совета организации.

По убеждению Шульгина, непростой разговор на площадке ОЗХО является "лишним доказательством того, насколько политизирована атмосфера в организации по вине западных стран". "Я лично укрепляюсь во мнении о том, что вся эта эпопея с запросами нам по ситуации с Навальным не имеет ничего общего с расследованием, установлением истины, - отметил он. - Это - просто попытка заинтересованной группы западных стран продвигать свои узкокорыстные политические интересы и нагромождать санкции на Россию".

"Вполне возможно, что никакого ответа они от нас и не ждали, - добавил дипломат. - Какой бы ответ мы ни дали, они все равно бы сказали, что он их не удовлетворяет. Все это рассматривается как этап для того, чтобы снова и снова давить на Россию. Но я вот что скажу - нам уже к этому не привыкать, американцы и их союзники вводят санкции по поводу и без повода. Им даже повода ждать не нужно. Ну введут санкции. Печально, конечно, но не критично, мы обязательно найдем адекватный ответ".

"Жалко только, что сотрудничество не складывается. Но в целом сотрудничество - это улица с двусторонним движением. Насильно мил не будешь. Не хотят сотрудничать - не будем", - заключил он.

В ходе сессии, открывшейся 5 октября, группа из 45 стран, преимущественно из евроатлантического сообщества, направила РФ запрос по ситуации с Навальным. РФ в течение двух дней ответила на этот запрос и инициировала встречный запрос, адресованный ФРГ, Франции, Швеции и техническому секретариату организации.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа 2020 года после того, как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября того же года выступило с утверждением, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". По сообщениям СМИ, в Германию Навальный был привезен как "гость канцлера" Ангелы Меркель. Российские власти подчеркивали, что до вывоза Навального в Берлин в его организме не было выявлено никаких отравляющих веществ. Они также выражали готовность всесторонне сотрудничать в расследовании произошедшего и направляли несколько официальных запросов по этому вопросу.