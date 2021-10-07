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Генассамблея ООН

Представитель делегации РФ в ООН призвал активизировать выдачу причастных к терроризму лиц

Боевики пользуются сохраняющейся разобщенностью международного сообщества в вопросах борьбы с терроризмом, подчеркнул Олег Михайлов

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Россия исходит из того, что международное сообщество должно активизировать сотрудничество по экстрадиции причастных к терроризму лиц и обмену информацией об их перемещениях. Об этом заявил в четверг представитель российской делегации Олег Михайлов, выступая в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, по-прежнему актуальной является проблема иностранных террористов-боевиков. "В результате нанесенного игиловцам (террористическая группировка "Исламское государство", ИГ, запрещена в РФ) военного поражения эта террористическая организация трансформировалась в разветвленную сеть подпольных ячеек, ее филиалы продолжают распространяться по всему миру, - отметил Михайлов. - Костяк этих филиалов и ячеек составляют бывшие иностранные террористы-боевики, устремившиеся в страны своего происхождения или третьи страны".

Представитель РФ обратил внимание на то, что боевики пользуются как сохраняющейся разобщенностью международного сообщества в вопросах борьбы с терроризмом, так и тем, что "не все государства предприняли надлежащие законодательные и правоохранительные меры на национальном уровне для эффективного отражения этой разновидности террористической угрозы". "Не меньшую угрозу для мира представляет собой и "Аль-Каида" (террористическая организация, запрещена в РФ), которая по-прежнему располагает достаточным боевым, финансовым и техническим потенциалом", - сказал он.

Россия призывает "к более интенсивному и добросовестному сотрудничеству, в том числе по вопросам взаимной правовой помощи, экстрадиции причастных к терроризму лиц, своевременного информирования друг друга об их перемещениях". "Настаиваем на том, что уголовное преследование иностранных террористов-боевиков должно основываться на принципе "либо выдай, либо суди" с прицелом на обеспечение неотвратимости наказания", - подчеркнул дипломат.

По его словам, навязываемые некоторыми странами концепции "противодействия насильственному экстремизму" или "порядка, основанного на правилах" способствуют размыванию международных антитеррористических усилий.

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