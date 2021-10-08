В делегации РФ в ООН заявили, что дипломаты Украины говорят глупости о российских СМИ

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Российские дипломаты с жалостью смотрят на своих украинских коллег, которых вынуждают говорить глупости о "журналистах-террористах" из России. Об этом заявил в четверг представитель делегации РФ Олег Михайлов, выступая в Шестом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

"Хотели бы обратить внимание украинских коллег на необходимость ответственно подходить к использованию терминов. Как оказывается, далеко не все члены украинской делегации понимают определение понятия "терроризм", - сказал дипломат. - Вчера здесь, в здании штаб-квартиры ООН, член украинской делегации назвал российское информационное агентство "РИА Новости" и в целом все российские СМИ "террористами". Даже официальный представитель [генсека] ООН [Стефан] Дюжаррик вынужден был опровергать эти заявления".

"Слово "терроризм" используется украинскими официальными лицами налево и направо в пропагандистских целях, - обратил внимание представитель РФ. - Поэтому и все обвинения в адрес России - типичная пропаганда. Мы с жалостью смотрим на украинских дипломатов, когда их вынуждают говорить глупости".