Депутаты Приморья переизбрали на пост сенатора в Совете Федерации Людмилу Талабаеву

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты в Приморье 8 октября на первом заседании Законодательного собрания края седьмого созыва проголосовали за кандидатуру Людмилы Талабаевой на пост сенатора от региона в Совете Федерации.

"По результатам тайного голосования Талабаева Людмила Заумовна наделена полномочиями сенатора Российской Федерации, представителя от Законодательного собрания Приморского края", - сообщила председатель счетной комиссии, депутат Законодательного собрания Приморья Татьяна Косьяненко.

На заседании присутствовали 40 депутатов. Партия "Единая Россия" предложила на пост сенатора кандидатуру Людмилу Талабаеву, КПРФ - Артема Самсонова. При тайном голосовании за Талабаеву проголосовали 25 депутатов, за Самсонова - 15.

Людмила Талабаева родилась 6 июня 1957 года в поселке Черная Речка Красноармейского района Приморского края, в 1979 году окончила Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности "инженер-технолог рыбной промышленности". Является членом Совета Федерации с октября 2016 года.

Талабаева избиралась депутатом Думы Владивостока третьего и четвертого созывов, возглавляла комитет по социальной политике и делам ветеранов с 2007 по 2012 год, работала в комитете по бюджету, налогам и финансам с октября 2012 по сентябрь 2016. С апреля 2007 года состоит в партии "Единая Россия", член президиума регионального политсовета партии. Талабаева имеет множество наград, званий и знаков отличия, в том числе медаль "Совет Федерации. 20 лет", благодарность правительства Российской Федерации, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, благодарность президента России.