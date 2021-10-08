Посол ЕС сообщил, что прорабатывается возможность визита замглавы Еврокомиссии в Россию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Возможность визита в Россию зампредседателя Еврокомиссии Франса Тиммерманса прорабатывается. Об этом заявил в опубликованном в пятницу интервью РБК глава представительства ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Прорабатывается возможность визита исполнительного заместителя председателя Европейской комиссии Франса Тиммерманса, отвечающего за "Зеленый курс". Этот визит не только позволит сопоставить позиции ЕС и России перед началом переговоров в Глазго, но и наметить курс развития наших двусторонних отношений по такому важному вопросу, как изменение климата", - сказал дипломат.

По его словам, если сторонам удастся "озеленить" отношения, это станет важным шагом на пути к их стабилизации. "Однако это должно быть сделано с умом и добросовестно. Сотрудничество по вопросам изменения климата - это и большая возможность, и один из действительно важных вопросов, по которому ЕС и Россия могут сойтись во взглядах. Нельзя допустить, чтобы это стало упущенной возможностью или очередным раздражителем в наших отношениях", - добавил Эдерер.

С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго запланирована 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).