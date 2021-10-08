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Лавров заявил, что РФ открыта к сотрудничеству с ЕС, США и НАТО по ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел сообщил, что РФ считает некорректными попытки США и других стран коалиции переложить проблему афганских беженцев на других

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Москва открыта для сотрудничества с Вашингтоном, Брюсселем, а также Североатлантическим альянсом по афганскому вопросу. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Мы открыты к сотрудничеству и с Соединенными Штатами, и с Евросоюзом, да и с НАТО, собственного говоря, потому что я считаю, что страны НАТО, конечно, должны нести существенную, главную долю ответственности за восстановление Афганистана", - указал глава дипведомства, отвечая на вопрос о перспективах взаимодействия Москвы по Афганистану с соответствующими партнерами.

РФ считает некорректными попытки США и других стран коалиции переложить проблему афганских беженцев на других - Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичАфганистанСШАРоссия
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