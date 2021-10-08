Лавров: Россия и Франция обсуждают сроки проведения нового контакта на высшем уровне

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсуждают оптимальные сроки проведения нового контакта на высшем уровне. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

"Отношения у нас, я считаю, разветвленные на всех уровнях, очень тесный контакт между президентами [РФ и Франции Владимиром Путиным и Эмманюэлем Макроном]. Они сейчас обсуждают оптимальные сроки очередного контакта на высшем уровне, это всегда помогает", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии российско-французских отношений.

Лавров подчеркнул, что РФ и Франция поддерживают контакты в рамках формата "два плюс два" - министры иностранных дел и министры обороны двух стран, а также активно взаимодействуют в экономической сфере. "Франция - наш серьезный, стратегический давний партнер, отношения с которым тоже очень важны в целом для баланса в Европе и для нашего сотрудничества с ЕС", - добавил министр.