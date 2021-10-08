Эксперт: перед Стефанчуком стоит задача превратить Раду в послушный инструмент президента

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от командной игры и выстраивает режим личной власти, а перед новым спикером Верховной рады будет поставлена задача превратить парламент в послушный инструмент главы государства. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, комментируя избрание в пятницу спикером Верховной рады Руслана Стефанчука вместо отправленного в отставку Дмитрия Разумкова.

"Весь смысл этой комбинации был в том, чтобы Разумкова с некоторой остаточной самостоятельностью убрать и поставить человека, который этой самостоятельности не имеет и в ближайшее время, во всяком случае пока не "оперится", будет выполнять все, что скажут в офисе президента", - считает Жарихин.

Разумков, по его словам, мешал, потому что на посту главы парламента требовал соблюдения регламента, возражал против ряда действий, направленных на укрепление личной власти главы государства, таких, в частности, как закрытие оппозиционных телеканалов, судебное давление на оппозиционных политиков. "Зеленский явно занялся строительством режима личной власти, и для этого ему нужен парламент, который бы послушно штамповал все инициативы, исходящие из его кабинета", - подчеркнул политолог.

Жарихин обратил внимание на то, что практически все, кто окружал Зеленского в начале президентства, к настоящему времени уже отправлены в отставку. Президент Украины, по его словам, "отказался от командной игры", а единоличную власть использует "для трансляции того, что исходит из американского посольства и Госдепа США".

Однако с этим согласны далеко не все. "Люди в окружении Зеленского видят, что зачастую такая политика идет во вред не только Украине, но и самой власти. Но он остановиться не может. Он считает, что залогом его личной власти будет выполнение всех пожеланий заказчика", - констатировал политолог.