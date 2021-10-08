Постпредство РФ при ОЗХО направило встречный демарш в связи с антироссийскими выпадами

В СФ заявили, что РФ готова к возобновлению контактов с Радой, но предпосылок к этому нет

Первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров сказал, что пока не видит оснований "для того, чтобы как-то пытаться восстановить контакты"

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