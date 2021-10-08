Постпредство РФ при ОЗХО направило встречный демарш в связи с антироссийскими выпадами по ситуации с Навальным, заявил МИД РФ. Ответы по существу всех поставленных РФ вопросов должны быть представлены не позднее 16 октября. РФ настоятельно просит секретариат ОЗХО предоставить видеоматериалы, отснятые при отборе биопроб у Навального в клинике "Шарите". Германия при активной поддержке США, Великобритании, Франции, Швеции навязывает миру надуманную версию ситуации с Навальным, заявили в ведомстве.
Постпредство РФ при ОЗХО направило встречный демарш в связи с антироссийскими выпадами
Ответы должны быть представлены не позднее 16 октября