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Постпредство РФ при ОЗХО направило встречный демарш в связи с антироссийскими выпадами

Ответы должны быть представлены не позднее 16 октября

Постпредство РФ при ОЗХО направило встречный демарш в связи с антироссийскими выпадами по ситуации с Навальным, заявил МИД РФ. Ответы по существу всех поставленных РФ вопросов должны быть представлены не позднее 16 октября. РФ настоятельно просит секретариат ОЗХО предоставить видеоматериалы, отснятые при отборе биопроб у Навального в клинике "Шарите". Германия при активной поддержке США, Великобритании, Франции, Швеции навязывает миру надуманную версию ситуации с Навальным, заявили в ведомстве.

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