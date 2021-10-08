В СФ заявили, что РФ готова к возобновлению контактов с Радой, но предпосылок к этому нет

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Российские парламентарии готовы к возобновлению парламентских контактов и переговорам с Верховной Радой Украины по любым спорным вопросам за исключением вопроса территориальной целостности России. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Надо посмотреть. Если захотят украинские коллеги возобновить парламентские контакты, которые уже более 8 лет вообще не поддерживаются никак, мы готовы к любым переговорам", - сказал сенатор, комментируя избрание Руслана Стефанчука председателем украинского парламента.

"Но сразу хочу сказать, что, какие бы ни были переговоры, контакты - вопросы территориальной целостности России даже рассматриваться не будут. Это бесполезно. По всем другим спорным вопросам можно встречаться. Мы готовы к этому будем", - продолжил Джабаров.

При этом первый зампред международного комитета СФ добавил, что пока не видит оснований "для того, чтобы как-то пытаться восстановить контакты". "Мы с трибуны Верховной Рады слышим сплошь одни оскорбления и угрозы в адрес России", - сказал он.

Руслан Стефанчук, который ранее занимал пост первого вице-спикера Верховной рады, избран председателем украинского парламента. Такое решение на заседании Рады в пятницу было поддержано 261 депутатом. Стефанчук заменит на посту спикера Дмитрия Разумкова, которого в четверг Рада отправила в отставку.