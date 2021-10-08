Зампостпреда РФ заявил, что "Восточное партнерство" было каналом дестабилизации Белоруссии

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Инициированная Евросоюзом программа "Восточное партнерство" стала одним из главных каналов дестабилизации ситуации в Белоруссии, а основными проводниками такой политики стали Литва, Латвия, Эстония, Польша и Украина. Об этом заявил в пятницу первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на неформальной встрече Совета Безопасности по "формуле Арриа" в дистанционном формате.

"Есть еще одна вещь, которая объединяет Литву, Латвию, Эстонию и Украину, - это их роль в продвижении провалившейся цветной революции в соседней с ними стране, Белоруссии, - сказал он. - Позвольте мне также добавить в этот клуб Польшу, которой движет колониальное дежавю, когда речь заходит о ее бывших территориях. Они работали над этим проектом вместе с США и ЕС на протяжении многих лет, поддерживая протестующих, инвестируя в них деньги, создавая ячейки спящих агентов, развивая НПО и открыто финансируя белорусскую оппозицию, укрывая ее лидеров и называя этих самозванцев избранными лидерами Белоруссии".

"Восточное партнерство" ЕС, которое уже сыграло разрушительную роль на Украине, было одним из главных каналов этих усилий, - продолжил Полянский. - Ставки были высоки, а денег было много, но белорусы не позволили обмануть себя".

Он напомнил о нарушении прав человека в прибалтийских государствах, когда дело касается русскоязычного населения. "Коллеги, трудно вам верить, учитывая ситуацию у вас дома. Мне жаль, если вы этого не понимаете", - отметил дипломат.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС, его государств-членов и шести восточноевропейских партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.

Неформальная встреча СБ ООН по "формуле Арриа" проходит по инициативе Эстонии. Содокладчиками выступили представители Латвии и Литвы.