{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кадыров разделил министерство спорта и молодежи на два ведомства и назначил ряд министров

Новые ведомства возглавили Иса Ибрагимов и Муса Дадаев

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров после вступления в должность реорганизовал министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике, разделив его на два ведомства. Кроме того, назначены новые министры по культуре, имущественным и земельным отношениям, а также территориального, экономического развития и торговли.

"В пятницу премьер-министр ЧР Муслим Хучиев представил мне обновленный список кандидатов в состав правительства республики. Новым министром культуры назначена Айшат Кадырова. Также принято решение образовать два новых министерства - по делам молодежи и по физической культуре и спорту. Их возглавили Иса Ибрагимов и Муса Дадаев соответственно. Но это не все изменения в правительстве: на должность вице-премьера, курирующего социальный блок, назначен Хож-Бауди Дааев", - написал Кадыров.

На пост министра имущественных и земельных отношений (МИЗО) глава Чечни утвердил кандидатуру Турпал-Али Ибрагимова, который ранее занимал должность министра по физической культуре, спорту и молодежной политике. Министерство территориального, экономического развития и торговли в должности вице-премьера возглавил бывший депутат Госудумы Магомед Селимханов.

"Также в ходе совещания я объявил о назначении на должность заместителя председателя Совета общественной и экономической безопасности Вахита Усмаева. Все изменения в кабинете министров произведены с учетом вызовов, которые бросает время. Для нас одним из ключевых вопросов остается развитие экономики, в том числе создание новых рабочих мест", - добавил глава Чечни.

В сентябре главой Чеченской Республики переизбрали Рамзана Кадырова, руководящего регионом с 2007 года. За него проголосовали 99,7% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия").

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСеверный КавказЧечня
Лавров заявил, что МИД РФ работает над обновлением Концепции внешней политики России
Министр иностранных дел также пожелал молодым дипломатам внести свой вклад в формирование общих подходов и внешнеполитической стратегии
Читать полностью