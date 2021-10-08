Кадыров разделил министерство спорта и молодежи на два ведомства и назначил ряд министров

ГРОЗНЫЙ, 8 октября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров после вступления в должность реорганизовал министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике, разделив его на два ведомства. Кроме того, назначены новые министры по культуре, имущественным и земельным отношениям, а также территориального, экономического развития и торговли.

"В пятницу премьер-министр ЧР Муслим Хучиев представил мне обновленный список кандидатов в состав правительства республики. Новым министром культуры назначена Айшат Кадырова. Также принято решение образовать два новых министерства - по делам молодежи и по физической культуре и спорту. Их возглавили Иса Ибрагимов и Муса Дадаев соответственно. Но это не все изменения в правительстве: на должность вице-премьера, курирующего социальный блок, назначен Хож-Бауди Дааев", - написал Кадыров.

На пост министра имущественных и земельных отношений (МИЗО) глава Чечни утвердил кандидатуру Турпал-Али Ибрагимова, который ранее занимал должность министра по физической культуре, спорту и молодежной политике. Министерство территориального, экономического развития и торговли в должности вице-премьера возглавил бывший депутат Госудумы Магомед Селимханов.

"Также в ходе совещания я объявил о назначении на должность заместителя председателя Совета общественной и экономической безопасности Вахита Усмаева. Все изменения в кабинете министров произведены с учетом вызовов, которые бросает время. Для нас одним из ключевых вопросов остается развитие экономики, в том числе создание новых рабочих мест", - добавил глава Чечни.

В сентябре главой Чеченской Республики переизбрали Рамзана Кадырова, руководящего регионом с 2007 года. За него проголосовали 99,7% избирателей (баллотировался от партии "Единая Россия").