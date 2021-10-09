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Захарова сообщила, что Нуланд в Москве проведет переговоры с замглавы МИД РФ Рябковым

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд отправится в Россию 11 октября

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Москву проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Об этом сообщила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Она будет встречаться и по линии Министерства иностранных дел. С господином Рябковым запланированы переговоры. Остальные встречи в других структурах, думаю, также будут анонсированы", - сказала она.

Ранее в Госдепе сообщили, что Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичЗахарова, Мария Владимировна
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