Захарова сообщила, что Нуланд в Москве проведет переговоры с замглавы МИД РФ Рябковым

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд во время визита в Москву проведет переговоры с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Об этом сообщила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Она будет встречаться и по линии Министерства иностранных дел. С господином Рябковым запланированы переговоры. Остальные встречи в других структурах, думаю, также будут анонсированы", - сказала она.

Ранее в Госдепе сообщили, что Нуланд отправится 11 октября в Москву, где встретится с российскими должностными лицами высокого ранга и обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов.