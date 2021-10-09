Захарова, комментируя слова Борреля, посоветовала ЕС подумать о внутренних проблемах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен сфокусироваться на происходящем внутри объединения, а не пытаться размышлять о положении в мире других государств. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая в пятницу на форуме "Новая экономика" в Мадриде, выразил мнение, что ни Россия, ни Турция не станут "сверхдержавами".

"Господину Боррелю и вообще Евросоюзу стоило бы, опять же, сфокусироваться в большей степени на том, что происходит у них [в Евросоюзе] внутри, - сказала она. - И почему США так нацелены на сдерживание России и Китая".