Захарова: РФ ответит на дискриминационное использование статуса иноагента в отношении СМИ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия будет соответствующим образом отвечать странам, которые дискриминационно используют статус иноагента в отношении российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Они [другие страны] должны понимать, что, если они не на основе реальных фактов, а дискриминационно, не применяя к другим средствам массовой информации с аналогичным государственным финансированием, используют его [закон об иностранных агентах] в отношении российских СМИ и журналистов очень выборочно, жестко, в отношении журналистов и СМИ, представляющих нашу страну, они получат соответствующий ответ", - сказала Захарова.