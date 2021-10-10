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Захарова: РФ ответит на дискриминационное использование статуса иноагента в отношении СМИ

Официальный представитель МИД РФ уточнила, что речь идет об использовании этого закона в отношении российских СМИ и журналистов "не на основе реальных фактов, а дискриминационно, не применяя к другим средствам массовой информации с аналогичным государственным финансированием"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия будет соответствующим образом отвечать странам, которые дискриминационно используют статус иноагента в отношении российских СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Они [другие страны] должны понимать, что, если они не на основе реальных фактов, а дискриминационно, не применяя к другим средствам массовой информации с аналогичным государственным финансированием, используют его [закон об иностранных агентах] в отношении российских СМИ и журналистов очень выборочно, жестко, в отношении журналистов и СМИ, представляющих нашу страну, они получат соответствующий ответ", - сказала Захарова.

Теги
РоссияЗахарова, Мария Владимировна
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