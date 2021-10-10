Лавров призвал предъявить факты в пользу "вмешательства" РФ в дела стран Западных Балкан

БЕЛГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал политиков, обвиняющих Россию в нарушении норм международного права и во вмешательстве, в частности, в дела стран Западных Балкан, предъявить доказательства подобных голословных обвинений.

"Что касается опасений и заклинаний относительно того, что Россия пытается вмешиваться в жизнь Западных Балкан, мы к ним привыкли. Мы в отношениях с Сербией и другими странами этого региона руководствуемся исключительно взаимной выгодой, балансом интересов. Именно на этом основываются все наши договоренности и с Сербией, и с другими странами Западных Балкан. <...> Если у кого-то есть конкретные факты, подтверждающие голословные обвинения, что Россия нарушает какие-то нормы международного права в западнобалканском регионе либо где-то еще, милости просим, предъявите, пожалуйста", - заявил Лавров по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москве давно известно, что Евросоюз пытается заявлять свои права на западнобалканский регион. Так, бывшая верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявляла, напомнил министр, что, "когда ЕС где-то присутствует, другим там делать нечего".

"Она прямо имела в виду Западные Балканы. ЕС считает себя абсолютно в праве проводить свою далеко не конструктивную линию. Зачастую в таких далеких от Европы регионах, как Центральная Азия, например. ЕС имеет свои подходы и к более отдаленным частям нашей планеты. Ну а нам они говорят, что мы должны в тех частях света, где ЕС имеет какие-то свои интересы, не проявлять какой-либо инициативы. То, что это неоколониальное мышление, не надо объяснять. Я встречался пару недель назад в Нью-Йорке на ГА ООН с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, который проводил такую же линию, я ему предметно объяснил", - отметил Лавров.