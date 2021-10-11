Лавров в Белграде примет участие в юбилейном форуме Движения неприсоединения

БЕЛГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник примет участие в юбилейном форуме Движения неприсоединения - международной организации, которая объединяет более 100 стран, выступающих против участия в военно-политических блоках и за мирное сосуществование народов. РФ летом этого года получила в ней статус наблюдателя.

Российская делегация во главе с Лавровым прибыла в Белград накануне вечером, где в тот же день была принята президентом Сербии Александаром Вучичем. Центральными темами встречи, как и ожидалось, стали энергетика, борьба с коронавирусом, ситуация вокруг переговорного процесса Белграда и Приштины, а также подготовка предстоящих контактов на высшем уровне.

Обновляя идеалы

На данный момент председателем в Движении неприсоединения является Азербайджан. Однако юбилейную конференцию было решено провести в сербской столице, что не случайно, ведь именно в Белграде 60 лет назад состоялся первый форум глав государств и правительств Движения.

Тогда в мероприятии приняли участие представители 25 стран. В предстоящем форуме, по данным организаторов, будут представлены 105 стран, 43 делегации возглавят министры иностранных дел. Примечательно, что, несмотря на такую масштабность, сербская сторона уделяет особое внимание участию Лаврова.

Так, накануне глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что визит его российского коллеги в Белград "много значит" для Сербии. "Имя [Лаврова] усиливает характер и уровень этого саммита, придает особую ноту нашему мероприятию", - подчеркнул он.

Как ожидается, кроме Лаврова, на пленарной сессии конференции выступят член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо, премьер-министр Алжира Айман Бенабдеррахман, а также представители МИД Израиля, Индии, Индонезии, Камбоджи, Ливана, Турции. По словам главы сербского внешнеполитического ведомства, форум "обновит и освежит идеалы", на основе которых 60 лет назад и было создано Движение.

Встречи не исключены

Рабочий визит Лаврова в Сербию получится весьма кратким. Уже во второй половине дня российская делегация отправится в Казахстан для участия во встрече глав МИД стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Однако не исключено, что в Белграде на полях форума Лавров проведет несколько встреч со своими иностранными коллегами.