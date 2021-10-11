Новым министром спорта Подмосковья стал Дмитрий Абаренов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Новым министром физической культуры и спорта Московской области назначен Дмитрий Абаренов, ранее возглавлявший Ленинский городской округ. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством региона и главами городских округов губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Хочу представить Абаренова Дмитрия Александровича, он у нас будет руководить спортом. Знаем мы вас хорошо - вы работали уже и в этой сфере, и в разных территориях, коллеги тоже с вами знакомы. Здесь обращаю внимание на доступность, на массовый спорт, на активную коммуникацию с сообществами различными. Прошу вас, как и прежде, быть активным в общении, обсуждениях", - сказал Воробьев.

Ранее Минспорта региона возглавлял Роман Терюшков, который по итогам выборов в сентябре был избран депутатом Госдумы VIII созыва.

8 октября Абаренов покинул пост главы городского округа Ленинский Московской области по собственному желанию.