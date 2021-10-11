Глава комитета здравоохранения Курской области покинула пост после замечаний Минздрава РФ

КУРСК, 11 октября. /ТАСС/. Руководитель комитета здравоохранения Курской области Елена Палферова покинула свой пост после замечаний со стороны Минздрава РФ по итогам визита в регион на прошлой неделе, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации области губернатор региона Роман Старовойт.

"Хочу сказать о принятом кадровом решении - председатель комитета здравоохранения Палферова Елена Александровна приняла решение об освобождении занимаемой должности по собственному желанию. Замечания, которые мы обсудили по результатам визита министра здравоохранения на прошлой неделе, вынуждают нас на такое кадровое решение", - сказал Старовойт.

Исполнять обязанности главы комитета здравоохранения региона будет и.о. главного врача курского кожвендиспансера Екатерина Письменная.

8 октября премьер-министр Михаил Мишустин и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко побывали в Курской областной клинической больнице, посетили строительную площадку нового инфекционного корпуса в Курске. В ходе беседы с Палферовой министр здравоохранения отметил плохую работу по внедрению электронных медицинских карт в регионе.