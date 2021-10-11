Песков переадресовал в МИД вопрос о том, кто представит РФ на саммите G20 по Афганистану

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил адресовать в министерство иностранных дел вопрос о том, кто будет представлять страну на чрезвычайном саммите Группы двадцати (G20) по Афганистану.

"Нужно в МИДе спрашивать", - сказал он в понедельник ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Чрезвычайный саммит Группы двадцати, посвященный ситуации в Афганистане, пройдет 12 октября в формате видеоконференции. Как сообщал премьер Италии Марио Драги, список участников встречи будет расширен за счет международных финансовых институтов, а также ряда стран. Среди них он называл Катар, в столице которого базируется политический комитет движения "Талибан" (запрещено в РФ), в середине августа захватившего власть в Афганистане.