Победители кадрового конкурса для управленцев в Пензенской области назначены на должности

ПЕНЗА, 11 октября. /ТАСС/. Победители кадрового конкурса "Пензенская область - регион возможностей" назначены на должности в региональных министерствах и ведомствах, а также подведомственных им учреждениях. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Instagram.

"Сегодня состоялась встреча с победителями кадрового конкурса "Пензенская область - регион возможностей". Как я обещал, им предложены руководящие должности в региональных органах власти и подведомственных организациях. <…> Мария Юрина займет пост заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области, Юлия Ильина станет начальником отдела правового обеспечения регионального Минэкпрома. <…> Юлия Кирюшина стала председателем молодежного парламента Пензенской области", - написал Мельниченко.

Кроме того, победители конкурса получили назначения в управление профобразования и молодежной политики, департамент по регулированию тарифов и энергосбережению, центр туристической деятельности, учреждения образования и СМИ.

Проект, нацеленный на выявление и поддержку перспективных управленцев, был впервые запущен в регионе в июне 2021 года, его организаторами являются правительство Пензенской области при поддержке АНО "Россия - страна возможностей". На участие в проекте подали заявки более 4,4 тыс. человек. По результатам дистанционного этапа в финал были отобраны 222 человека, из них 169 участников подтвердили свои результаты на контрольном тестировании и приняли участие в оценочной конференции. Победителями конкурса стали 48 человек, они были включены в резерв управленческих кадров региона.