Экс-премьер ДНР может стать замглавы комитета Думы по делам СНГ

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" определилась с кандидатурами на должности первых заместителей и заместителей председателей комитетов Госдумы нового созыва. В частности, Виталий Милонов может стать зампредом комитета по вопросам семьи, женщин и детей, а певец Денис Майданов - первым зампредом комитета по культуре. Проект решения президиума генсовета партии есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, помимо Майданова, на должность первого зампреда комитета по культуре предлагается также кандидатура Александра Шолохова, внука писателя Михаила Шолохова. Виктор Водолацкий и Константин Затулин останутся первыми зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Должность замглавы комитета предлагается занять бывшему премьер-министру Донецкой народной республики Александру Бородаю.

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин предлагается на пост зампреда думского комитета по физической культуре и спорту. Депутат Виталий Милонов, согласно документу, на заседании Госдумы будет выдвинут на должность зампреда комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Госдума седьмого созыва состояла из 26 комитетов. В новой Думе их будет 32. Увеличение произошло за счет разукрупнения ряда комитетов, в особенности это коснулось экономического блока. Как пояснил журналистам глава временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва Александр Жуков, структура комитетов будет максимально приближена к структуре федеральных органов исполнительной власти.

Согласно проекту постановления рабочей группы, депутаты фракции "Единая Россия" возглавят 17 комитетов, депутаты от КПРФ станут председателями в пяти комитетах, депутаты фракций ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" получат в свое ведение по четыре комитета, а депутаты фракции "Новые люди" возглавят два комитета.