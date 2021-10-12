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Накануне заседания московского формата пройдет встреча "расширенной тройки" по Афганистану

На встрече поднимут вопрос соблюдения талибами базовых человеческих прав и норм

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Встреча государств расширенной "тройки" (Китай, Пакистан, Россия, США) по Афганистану состоится в Москве перед заседанием московского формата. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов на заседании Президиума РАН.

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"Скоро буквально соберем очередную встречу [расширенной "тройки"] в Москве, как раз накануне заседания московского формата, в который входит 11 государств", - сказал он.

Кабулов также отметил, что во встрече примет участие и делегация от движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС), которая приглашена в качестве представителя временного правительства Афганистана. "Задача - убедить талибов в целесообразности обеспечения инклюзивности нового государства", - уточнил он.

По словам дипломата, на встрече также поднимут вопрос соблюдения талибами базовых человеческих прав и норм. "И они [права и нормы] не должны быть такими, о которых говорят наши европейские и американские коллеги. Чтобы они не путали свои представления о правах человека с азиатскими", - добавил Кабулов.

Встреча московского формата назначена на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.

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