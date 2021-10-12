Накануне заседания московского формата пройдет встреча "расширенной тройки" по Афганистану

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Встреча государств расширенной "тройки" (Китай, Пакистан, Россия, США) по Афганистану состоится в Москве перед заседанием московского формата. Об этом заявил во вторник спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов на заседании Президиума РАН.

"Скоро буквально соберем очередную встречу [расширенной "тройки"] в Москве, как раз накануне заседания московского формата, в который входит 11 государств", - сказал он.

Кабулов также отметил, что во встрече примет участие и делегация от движения "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС), которая приглашена в качестве представителя временного правительства Афганистана. "Задача - убедить талибов в целесообразности обеспечения инклюзивности нового государства", - уточнил он.

По словам дипломата, на встрече также поднимут вопрос соблюдения талибами базовых человеческих прав и норм. "И они [права и нормы] не должны быть такими, о которых говорят наши европейские и американские коллеги. Чтобы они не путали свои представления о правах человека с азиатскими", - добавил Кабулов.

Встреча московского формата назначена на 20 октября. Этот формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана.