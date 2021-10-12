В Совбезе заявили, что ситуация в Афганистане требует от России превентивных мер

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Россия должна принимать превентивные меры на фоне ситуации в Афганистане для обеспечения своих национальных интересов, и она готова делать это в различных форматах. Об этом замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил во вторник на заседании президиума РАН, где обсуждается ситуация в Афганистане.

"Что требуется от России в этих условиях? Конечно же, требуются превентивные меры, направленные на обеспечение наших национальных интересов", - сказал он.

По словам Венедиктова, Россия готова принимать их как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. "А также [мы готовы] взаимодействовать в рамках тех многосторонних организаций и форматов, которые сейчас существуют", - добавил он.

Как отметил замсекретаря Совбеза РФ, помимо этого потребуется консолидация усилий в рамках механизмов, уже действующих в различных объединениях, в том числе в Организации Договора о коллективной безопасности, Содружестве Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества. "Мы будем развивать и наши инициативные форматы, прежде всего - московский. Готовы к взаимодействию и в других форматах, которые, конечно же, прежде всего должны включать в себя региональных игроков, для которых Афганистан несет непосредственную угрозу", - считает он.

Взаимодействие с научным сообществом

Венедиктов обратил внимание на то, что отдельным направлением деятельности по купированию исходящих из Афганистана угроз остается своевременный учет тенденций, которые существуют в Центральной и Южной Азии, при обновлении российских документов стратегического планирования. Такую работу Совбез уже ведет совместно с профильными ведомствами и научным сообществом, ее планируется продолжить, заверил замсекретаря СБ.

Он сообщил, что до конца октября предполагается провести заседание секции по вопросам международной безопасности научного совета Совбеза, на котором будет продолжено обсуждение ситуации в Афганистане. "Я думаю, что мы до конца октября проведем очередное заседание данной секции, конечно, продолжим обсуждение данного вопроса", - сказал Венедиктов.

"Мы на каждодневной основе получаем информационно-аналитические материалы от целого ряда научных институтов, которые входят в структуру Российской академии наук. Мы надеемся, что такая работа и взаимодействие будут продолжены, для нас эта информация имеет особую ценность", - пояснил заместитель секретаря Совбеза.