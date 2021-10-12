Володин призвал депутатов развивать диалог с гражданским обществом

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы Вячеслав Володин, выдвинутый фракцией "Единая Россия" на пост спикера палаты, призвал парламентариев развивать диалог с гражданским обществом, экспертами и деловыми кругами.

"Мы с вами должны развивать диалог по всем вопросам нашей повестки с гражданским обществом, регионами, экспертами, профессиональными союзами, деловым сообществом", - сказал Володин во время выступления в Думе.

По его словам, "это не только повысит качество законов, но и обеспечит учет мнений и вовлеченность граждан при их рассмотрении и принятии".

Разрушительность популизма

Работа депутатов Госдумы должна быть содержательной и нацеленной на конечный результат, популизм же разрушителен, заявил Володин.

"Мы будем заниматься решением проблем наших граждан, а не заниматься демагогией. Вообще, говоря об этом, считаю правильным еще раз подчеркнуть, что популизм разрушителен, поэтому нам надо привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат", - сказал он.

Володин отметил, что для Госдумы восьмого созыва приоритетом должны стать развитие страны, достижение национальных целей, реализация послания президента Федеральному собранию. По его словам, это сделает работу палаты не только содержательной, но и эффективной, нацеленной на конечный результат.

Он также призвал выработать предложения с целью повышения ответственности депутатов перед избирателями за взятые обязательства, включая введение отчетов о проделанной работе.