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Замгубернатора Ростовской области Вовка освободили от занимаемой должности

Должность чиновник занимал с октября 2019 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил от занимаемой должности своего заместителя Виктора Вовка, который курировал работу дорожного, транспортного и строительного комплексов. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы региона.

"После двухлетней работы в региональном правительстве покинет свой пост заместитель губернатора Ростовской области Виктор Вовк. Соответствующий указ подписал губернатор Василий Голубев. <…> Будучи заместителем губернатора, он курировал работу дорожного, транспортного и строительного комплексов", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили ТАСС, что Вовк покинул занимаемую должность по собственному желанию.

Должность заместителя губернатора Вовк занимал с октября 2019 года.

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