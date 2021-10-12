Рябков прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что Нобелевский комитет вырождается в орган, принимающий решения на основании политической корректности. Такое мнение дипломат высказал во вторник в интервью вещательной корпорации Би-би-си , отвечая на просьбу прокомментировать присуждение Нобелевской премии мира главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

"Это лишь свидетельство того, как Нобелевский комитет медленно вырождается в орган, который руководствуется идеей политической корректности. Скоро мы также увидим, как эти люди будут судить о физике, химии, медицине и всем остальном на основании их идей о политической корректности, а не меритократии, которую мы ценим и которую мы продвигаем", - сказал Рябков,

"Муратов производит продукт, который обещает своей аудитории, и делает это талантливо", - добавил Рябков.

Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 год и снова занял этот пост в 2019-м. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. В 1990 году этой награды удостоился Михаил Горбачев. Дмитрий Муратов разделил премию с филиппинской журналисткой Марией Рессой.