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Нобелевская премия

Рябков прокомментировал присуждение Нобелевской премии мира Муратову

Замминистра иностранных дел России считает, что Нобелевский комитет вырождается в орган, руководствующийся политкорректностью

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что Нобелевский комитет вырождается в орган, принимающий решения на основании политической корректности. Такое мнение дипломат высказал во вторник в интервью вещательной корпорации Би-би-си, отвечая на просьбу прокомментировать присуждение Нобелевской премии мира главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

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"Это лишь свидетельство того, как Нобелевский комитет медленно вырождается в орган, который руководствуется идеей политической корректности. Скоро мы также увидим, как эти люди будут судить о физике, химии, медицине и всем остальном на основании их идей о политической корректности, а не меритократии, которую мы ценим и которую мы продвигаем", - сказал Рябков,

"Муратов производит продукт, который обещает своей аудитории, и делает это талантливо", - добавил Рябков.

Муратов - один из основателей "Новой газеты", он являлся главным редактором издания с 1995 по 2017 год и снова занял этот пост в 2019-м. Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. В 1990 году этой награды удостоился Михаил Горбачев. Дмитрий Муратов разделил премию с филиппинской журналисткой Марией Рессой.

Теги
РоссияНобелевская премияРябков, Сергей Алексеевич
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