Сенатором от Законодательного собрания Красноярского края переизбрали Валерия Семенова

КРАСНОЯРСК, 12 октября. /ТАСС/. Членом Совета Федерации от Законодательного собрания Красноярского края в понедельник переизбрали 61-летнего Валерия Семенова, занимавшего этот пост с 2014 года.

"Число действительных голосов, поданных за наделение полномочиями сенатора РФ - представителя Законодательного собрания Красноярского края Семенова Валерия Владимировича - 48", - сообщил председатель счетной комиссии, депутат Заксобрания края Александр Новиков, добавив, что два человека проголосовали против.

Кандидатуру Семенова предложил спикер Заксобрания Алексей Додатко. Других кандидатур выдвинуто не было.

Законодательное собрание Красноярского края избирается сроком на пять лет. В состав регионального парламента входят 52 человека, из них 26 избираются по партийным спискам, 22 - по одномандатным округам, еще четырех депутатов избирают по двум двухмандатным округам, сформированным в Таймырском и Эвенкийском районах. Старейший депутат Законодательного собрания края Виктор Кардашов, объявил, что в состав фракции "Единая Россия" вошли 36 человек, КПРФ - восемь, ЛДПР - четыре, "Новые люди" - два, по одному месту имеют фракции партий "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Зеленых". На первой сессии краевого парламента, во вторник, депутаты также избрали спикера и вице-спикеров Заксобрания, сформировали профильные комитеты краевого парламента.



Валерий Семенов родился 16 сентября 1960 года. Окончил Черкесский автомобильно-дорожный техникум и Норильский индустриальный институт. В 1980-1990-х годах работал на различных должностях на Норильском горно-металлургическом комбинате. В 1997-1999 годах - первый вице-мэр Норильска. В 2001-2014 годах был депутатом законодательного собрания края. В 2014 году был избран от краевого Заксобрания в Совет Федерации, в 2016 году переизбран на этот пост.