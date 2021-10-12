МИД РФ призывает быть аккуратными с терминами во избежание политизации сферы климата

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Российская сторона призывает партнеров по диалогу аккуратно обращаться с правовыми терминами, чтобы избежать политизации климатической повестки. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в видеообращении к участникам международной конференции, посвященной правам человека на евразийском пространстве.

"Россия продолжает призывать партнеров аккуратно обращаться к правовым понятиям и терминам, чтобы не дать повода использовать климатическую проблематику в политических целях. Важно, чтобы проблематика изменения климата и охраны окружающей среды объединяла, а не разъединяла мировое сообщество. Будем этому способствовать", - указал замминистра.

Вершинин подчеркнул, что Россия в преддверии 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго считает необходимым противостоять попыткам закрепить спорные климатические термины, неуказанные в международном праве. В качестве примера замминистра привел такой "спорный и некодифицированный в международном праве" термин как "климатическая справедливость". "Он способен лишь усилить риски политизации международного природоохранного права", - указал он.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что в международном праве в области прав человека нет четких определений таких понятий, как "здоровая окружающая среда" или "чистая схожая среда". "Отдельные их элементы встречаются лишь в договорных источниках и актах рекомендательного характера, то есть можно утверждать, что такой категории прав, как "экологические", по состоянию на сегодня не существует", - отметил замминистра.

Международная научно-практическая конференция "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов" проводится с 2017 года. В мероприятии принимают участие более 40 национальных правозащитных институтов, главы международных организаций и интеграционных объединений омбудсменов, руководители органов государственной власти и уполномоченные по правам человека в субъектах РФ, а также представители гражданского общества и научных кругов.