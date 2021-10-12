Рябков считает, что доверия между Россией и Западом в ближайшее время не будет

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Доверие между Россией и западными странами маловероятно в обозримом будущем. Москва также не видит стремление НАТО воздержаться от развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе и продолжает выступать за введение моратория на размещение данных вооружений, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков подчеркнул, что есть риск ракетного кризиса в Европе и Россия глубоко обеспокоена этим. "Буквально недавно мы увидели новые контракты США на производство ракет средней дальности, - указал дипломат в интервью вещательной корпорации Би-би-си. - Мы не наблюдаем никакого желания НАТО воздержаться от развертывания таких мощностей в Европе".

"Заявлений НАТО о том, что она не собирается размещать ядерные вооружения, недостаточно. Для нас нет разницы в ядерном или неядерном оснащении этого вооружения, поскольку у него есть стратегическая возможность достичь территории РФ, - продолжил замглавы МИД РФ. - Поэтому наша позиция заключается в том, чтобы ввести взаимный мораторий. Доверия между Россией и Западом в обозримом будущем не будет".

Выполнение своих обязательств в рамках Договора о РСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании якобы имевшего место нарушения соглашения со стороны России. Впервые Вашингтон заявил об этом в июле 2014 года. По версии администрации США, РФ нарушила договор, создав ракету 9М729. Москва отвергла эти обвинения, предъявив целый ряд встречных претензий, затрагивавших, например, элементы системы противоракетной обороны США в Европе.

В сентябре 2019 года стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.