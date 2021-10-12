МИД РФ: у представителей США нет жалоб на формат диалога по киберсфере с Россией

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Американские представители не жалуются на формат диалога по киберсфере с российской стороной. Об этом во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Мы выстроили четкую структуру взаимодействия с Америкой в данной области, а также со всеми представительствами, которые имеют здесь право голоса. И я не слышал жалоб от американских коллег относительно того, как мы ведем диалог с представителями США", - сказал он.

Дипломат отметил, что это лишь одна из составляющих, позволяющих понять, что обвинения США в адрес России в неподобающем поведении в киберпространстве являются неоправданными.