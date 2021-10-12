Путин рассчитывает, что его встреча с Пашиняном пройдет продуктивно

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин намерен во вторник на встрече в Кремле обсудить с премьером Армении Николом Пашиняном двустороннюю повестку и урегулирование в Нагорном Карабахе.

"Обсудим текущие дела, поговорим о перспективах, скоро у нас саммит СНГ, мне тоже хотелось бы с вами сверить часы по этому направлению. И, разумеется, по основным вопросам нашего взаимодействия [поговорим], в том числе про урегулирование в регионе на сегодняшний день и в долгосрочной перспективе", - коротко обозначил повестку переговоров Путин.

Он отметил, что находится с Пашиняном в постоянном контакте по телефону, "но, конечно, личные встречи всегда продуктивнее проходят для достижения нужного результата". "Надеюсь, что так будет и на этот раз", - заключил президент РФ.

Он добавил, что планирует поговорить с премьером Армении в формальной и неформальной обстановке, а также пообедать вместе. "Очень рад вас видеть", - подчеркнул Путин.

Как сообщалось ранее, на встрече Путин и Пашинян обсудят реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху.