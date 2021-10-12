Небензя заявил, что странам Африки навязывают модели социально-политического устройства

ООН, 12 октября. /ТАСС/. Суверенные государства Африки сталкиваются с навязыванием им определенных моделей социально-политического устройства, а в случае сопротивления на них оказывается экономичное и политическое давление. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"К сожалению, сегодня теперь уже суверенным государствам навязываются определенные модели социально-политического устройства. В случае же проявления ими самостоятельности, нарушения неких "правил" в ход идут односторонние санкции, торговые войны и даже насильственная "смена режимов", - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Глава российской дипмиссии добавил, что уже не раз можно было наблюдать ситуации, "когда в качестве одного из критериев продвижения государства к внутриполитической стабильности обозначалось проведение выборов, как будто выборы сами по себе являются панацеей", а фундаментальные вопросы разногласий в обществе годами остаются без внимания.

В то же время, отметил дипломат, также имеют место случаи, "когда в некоторых государствах происходила незаконная смена власти, но это не вызывало никакой реакции и даже поддерживалось".

В сентябре первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью ТАСС сообщил, что географический состав комитетов ООН по санкциям по ряду стран Африки является несбалансированным, а некоторые эксперты данных механизмов не отвечают требованиям беспристрастности и независимости. В этой связи утверждение ряда конкретных комитетов или индивидуальных экспертов по инициативе России еще обсуждается.