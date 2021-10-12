Эксперты считают, что задача Михаила Евраева на посту - сохранить темп развития региона

ТАСС, 12 октября. Основной задачей врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева станет сохранение темпа развития экономики, который задала команда бывшего главы региона Дмитрия Миронова. Также Евраеву необходимо установить контакт с местными элитами и достичь продуктивного взаимодействия с главами органов местного самоуправления, считают опрошенные ТАСС представители органов власти региона и эксперты.

Президент РФ во вторник подписал указ об отставке Дмитрия Миронова с поста главы Ярославской области, назначив его помощником главы государства. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Евраев.

Евраев является выпускником третьего потока в так называемой школе губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую часто называют "школой губернаторов", была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления "Сколково", РАНХиГС и Высшей школы экономики.

О задачах Евраева

Комплексное развитие сельских территорий, совершенствование системы здравоохранения, привлечение специалистов для работы в малых городах и селах для решения вопроса кадрового дефицита - вот основные задачи Евраева в регионе, считает секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", заместитель председателя Ярославской областной думы Ольга Хитрова.

"Самое основное у нас сейчас - это социально-экономическая повестка в регионе, это исполнение приоритетных направлений, выявленных в ходе последней избирательной кампании. Мы будем настаивать на том, чтобы именно эти направления были взяты на контроль, на усиление", - сказала ТАСС Хитрова.

Она также отметила, что врио главы региона нужно завершить реализацию различных социальных проектов, начатых командой Миронова. Эту точку зрения разделяет политолог Андрей Становой, он считает, что основным вызовом для Евраева станет сохранение лоббистского потенциала, который придала региону команда Миронова.

"Вторая задача тоже очень интересная, в следующем году истекает срок полномочий у половины глав городов и районов. Местное самоуправление - это очень важный элемент в артикуляции интересов местных жителей, и важно не ошибиться с назначением руководителей органов местного самоуправления. Третий вызов - не уйти в политику, не начать входить в интриги, остаться технократом", - сообщил в беседе с ТАСС Становой.

Другого мнения придерживается политолог Евгений Голубев, он полагает, что Евраеву достается неоднозначное наследство от предшественника. По словам эксперта, у жителей региона есть вопросы к качеству ремонта дорог, здравоохранению, а также к провинциальности областного центра - многие уезжают на заработки в Москву. "Мне кажется, что новому губернатору предстоит если и делать ремонт дорог, то не просто увеличивать объемы финансирования, а повышать их качество, качество приемки. Город Ярославль нужно приводить в порядок - обшарпанные фасады в центре выглядят не лучшим образом", - добавил он.

По мнению политолога, приоритетными для врио должны стать три направления: дороги, здравоохранение и инвестиции. "Если эти три приоритета будут реализовываться и это заметит Ярославль, где находится примерно половина избирателей, то это заметит вся область. Тогда люди через год этого губернатора изберут, а дальше будет необходимо не потерять этот темп", - уточнил Голубев.

Итоги работы Миронова

По словам сенатора от Ярославской областной думы Наталии Косихиной, Миронов вступил в должность губернатора в непростое для области время, когда перезагрузка требовалась по всем направлениям. "За пять лет во всех самых важных сферах деятельность Миронова ярко отмечена. Самые основные - это наше здравоохранение и образование. У нас по статистике много уходило людей с онкозаболеваниями, и вот в скором времени мы открываем новый корпус онкобольницы - долгожданный объект", - рассказала ТАСС Косихина, добавив, что в регионе также была ликвидирована проблема с дошкольными учреждениями.

За пять лет работы Миронова в регионе инвестиции в экономику Ярославской области составили более 438 млрд рублей. В настоящее время в процессе реализации находится 42 инвестиционных проекта общей стоимостью 100 млрд рублей. Среднемесячная заработная плата работников в сфере промышленности выросла с 31 тыс. до 42 тыс. рублей. Численность населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, с 2016 года сократилась на 16 тыс. человек.

Крупным проектом в ярославской карьере Миронова стало открытие движения по новому мосту через Которосль в 2018 году. В Ярославле идет реконструкция Добрынинского моста, началась разработка проектной документации для ремонта моста через Волгу в Рыбинске. С 2017 по 2020 год отремонтировано 940 км дорог регионального и местного значения.

Большое внимание Миронов уделял развитию сферы туризма - в 2016 году Ярославль получил статус столицы Золотого кольца, в регионе начала работу штаб-квартира городов Золотого кольца. Туристический поток в регион с 2016 года увеличился на 1 млн человек, за 2020 год Ярославскую область посетили 3,9 млн человек.