Глава Жигулевска подал в отставку после срыва сроков отопительного сезона

САМАРА, 12 октября. /ТАСС/. Глава Жигулевска Сергей Федотов написал заявление об увольнении после срыва сроков начала отопительного сезона. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире ГТРК "Самара" во вторник.

"Отдельная ситуация [с отопительным сезоном] по Жигулевску. Котельная новая, которая должна была быть запущена к этому сроку (16 сентября), не была готова, запустилась только на прошлой неделе. Глава муниципального образования, глава города, директор унитарного предприятия, в чьем ведении находится эта котельная, друг на друга перекладывали ответственность. Хотя в законе о местном самоуправлении написано, чья это ответственность - это ответственность местной власти. Так вот, с учетом того, что люди померзли в [микрорайоне] Яблоневом овраге, решение кадровое принято. Глава города Жигулевска после нашего разговора, обсуждения ситуации написал заявление об уходе с работы в должности главы города", - рассказал Азаров.

Глава региона отметил, что аналогичное решение было принято и в отношении руководителя унитарного предприятия, который не подготовил котельную. По словам Азарова, в начале сезона ремонтных работ, в конце мая - начале июня, перед муниципалитетами была поставлена задача подготовиться к отопительному сезону до 10 сентября.

"Да, никогда так рано отопсезон еще не начинался. Всегда были пресловутые пять дней с температурой 8 градусов.Мы гораздо раньше начали, у нас 16 сентября все муниципалитеты приняли решение", - сообщил губернатор. Более ранние сроки были поставлены для того, чтобы не допустить массовой заболеваемости ОРВИ, которая создаст дополнительную нагрузку на здравоохранение в условиях пандемии коронавируса, объяснил Азаров.