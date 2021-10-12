Владимир Макаров стал замруководителя московского департамента транспорта

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Владимир Макаров назначен на должность замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте мэра и правительства столицы во вторник.

"Назначить Макарова Владимира Владимировича на должность заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

На такой же срок мэр Москвы назначил Вячеслава Мануйлова на должность заместителя руководителя столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.