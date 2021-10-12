{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Владимир Макаров стал замруководителя московского департамента транспорта

Замруководителя городского департамента внешнеэкономических и международных связей назначен Вячеслав Мануйлов

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Владимир Макаров назначен на должность замруководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Соответствующее распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте мэра и правительства столицы во вторник.

"Назначить Макарова Владимира Владимировича на должность заместителя руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы с заключением служебного контракта сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы", - говорится в документе.

На такой же срок мэр Москвы назначил Вячеслава Мануйлова на должность заместителя руководителя столичного департамента внешнеэкономических и международных связей.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Антонов заявил, что законодатели США настойчиво пытаются обрушить отношения с Россией
Посол РФ в США призывал членов Конгресса отказаться от деструктивных подходов в отношении Москвы
Антонов заявил, что законодатели США настойчиво пытаются обрушить отношения с Россией
Читать полностью