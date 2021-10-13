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Валерий Пономарев переизбран представителем Камчатки в Совете Федерации

Пономарев является членом Совета Федерации РФ с 19 декабря 2011 года

ТАСС, 13 октября. Депутаты Законодательного собрания Камчатки вновь избрали Валерия Пономарева представителем региона в Совете Федерации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе краевого парламента.

"Да, верно", - сообщили в пресс-службе, отвечая на вопрос о переизбрании Валерия Пономарева сенатором в третий раз.

Пономарев является членом Совета Федерации РФ с 19 декабря 2011 года. Награжден орденом Дружбы (2020), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2015). Отмечен Почетной грамотой президента РФ. Имеет благодарность правительства РФ (2020).

Теги
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