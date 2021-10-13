Вице-премьер РФ Борисов обсудил с президентом Кубы вопросы двустороннего сотрудничества

ГАВАНА, 13 октября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе своего визита на Кубу провел во вторник встречу с президентом карибской республики Мигелем Диас-Канелем. Об этом сообщили в аппарате зампреда правительства РФ.

"В рамках поездки российский вице-премьер встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, а также со своим визави по межправительственной российско-кубинской комиссии, заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. Целью визита было обсуждение путей оптимизации взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и наращивания торгово-экономического сотрудничества между нашими странами, а также поиск путей дальнейшего развития совместных проектов на территории Кубы, - говорится в заявлении. - Юрий Борисов передал особый привет кубинским коллегам от президента Российской Федерации Владимира Путина, по поручению которого и приехал в Гавану".

"Интенсивность двусторонних контактов, в том числе на высшем уровне, демонстрирует доверительный и конструктивный характер диалога между нашими странами. Такая динамика сохраняется, несмотря на экономические реалии, которые привнесла пандемия. Куба входит в число приоритетных внешнеэкономических партнеров России в Латинской Америке и Карибском бассейне", - заявил зампред правительства РФ на встрече с вице-премьером Кубы.

Борисов отметил, что несмотря на тяжелую ситуацию, вызванную пандемией COVID-19 и ужесточающимся блокадным режимом в отношении Кубы со стороны США, для России стратегическое партнерство с Кубой остается незыблемым приоритетом.

О гуманитарной помощи

Руководство России направит на Кубу по меньшей мере одну партию гуманитарной помощи до конца 2021 года, сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

"Россия и впредь будет оказывать помощь своему стратегическому партнеру, и до конца года на Кубу будет отправлена еще одна партия гуманитарной помощи, - говорится в сообщении. - Россией осуществлены несколько поставок гуманитарной помощи на Кубу за время пандемии. Это продукты питания, также товары первой необходимости и лекарственные препараты, аппараты ИВЛ, кислородные станции и другое".

Борисов встретился во вторник с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и вице-премьером Рикардо Кабрисасом. В ходе встреч обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между странами, а также пути дальнейшего развития совместных проектов на территории Кубы.