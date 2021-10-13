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Глава Симферопольского района Крыма подал в отставку

Теперь его место займет первый заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Кратюк

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Глава Симферопольского района Республики Крым Дионис Алексанов подал в отставку, сообщил журналистам в среду советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

"[Глава Симферопольского района Дионис] Алексанов написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал Крючков.

Он уточнил, что исполнять обязанности главы будет первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.

47-летний Алексанов возглавлял администрацию района с ноября 2019 года. С 1998 по октябрь 2012 год он был руководителем ряда коммерческих структур, с 2003 по 2014 год занимался научной деятельностью в сфере развития сельского хозяйства, с августа 2012 года по октябрь 2019 года работал генеральным директором "Агрокомпании Заря".

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